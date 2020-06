Vimercate piange Vittorio Arrigoni. Un giorno triste per la città e non solo. Classe 1943, storico esponente della Democrazia Cristiana prima, del Partito popolare e del Partito democratico poi, ex assessore comunale, ex consigliere provinciale, Arrigoni aveva attraversato la politica del territorio per mezzo secolo. Impegnato da sempre in parrocchia si era recentemente occupato anche del passaggio ad Ecfop della scuola dell’infanzia parrocchiale di Velasca, frazione di Vimercate dove era nato e cresciuto.

Da tempo combatteva contro una malattia. Una perdita importante per la comunità vimercatese.

Il ricordo del senatore Rampi

Il ricordo del senatore Pd Roberto Rampi che con Arrigoni ha condiviso alcuni anni di vita amministrativa

“Sono così tanti i momenti condivisi con Vittorio che non so nemmeno da dove cominciare. Ho perfettamente in mente la prima volta che ci siamo incontrati. Mi sembrava un uomo di un altro tempo. E ho in mente il lavoro insieme. La profondità. I momenti di confronto. Le differenze. E gli ultimi anni. Gli incontri e le telefonate. Così riflessivo, pacato, e quel sorriso che sembrava sempre lasciar intendere che c’era dell’altro. È stato importante condividere un pezzo di strada insieme. Di valori e di passione. Vittorio ha dato tanto alla sua comunità in tante forme”.

Le parole dell’amico Davide Nicolussi

Commosso Davide Nicolussi, consigliere comunale ed ex assessore velaschese cresciuto politicamente con Arrigoni.

“Devo il mio impegno politico a Vittorio – ha detto Nicolussi – Aveva vinto alcune mie resistenze iniziali capendo che avrei potuto fare la mia parte per la comunità. Pur avendo avuto ruoli politici e amministrativi importanti, non aveva mai fatto mancare il suo impegno per la nostra Velasca. Vimercate e tutto il territorio del Vimercatese, e non solo perdono, una grande figura. Nei suoi confronti nutro un grande senso di gratitudine”.

Vittorio Arrigoni lascia la moglie e due figli. La data del funerale non è ancora stata fissata.

