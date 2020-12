Vimercate registra un lieve aumento dei contagi ma nessun decesso. Gli ultimi dati sono stati forniti dal sindaco Francesco Sartini nella serata di ieri, venerdì 18 dicembre.

Ieri sera il sindaco Sartini, nel consueto video settimanale, ha diffuso gli ultimi dati sul contagio in città. Contagio che vede un leggero incremento dei casi positivi rispetto alla settimana precedente. Negli ultimi sette giorni infatti i nuovi positivi sono stati 24, contro i 18 della settimana prima. Intanto 57 persone sono fortunatamente guarite, mentre risultano attualmente in quarantena 69 persone.

Al momento dunque risultano positivi a Vimercate 264 cittadini; al 10 dicembre erano 297. Inoltre nelle ultime due settimane non si registrano decessi.

“La situazione complessiva migliora – ha detto Sartini – ma non in modo deciso. Assistiamo a una decrescita lenta, troppo lenta per permetterci di abbassare la soglia di attenzione: dovremo affrontare il periodo festivo mantenendo tutte le cautele che abbiamo usato fino a oggi”.