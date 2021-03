Vimercate schiera la squadra dei volontari civici

A Vimercate scende in campo la squadra dei volontari civici. Un supporto importante nei campi più disparati: dal pedibus alla manutenzione del verde, passando per la sorveglianza degli spazi pubblici e la raccolta dei rifiuti abbandonati nei parchi e per le strade.

La squadra composta da 14 persone

Questi i compiti dei 14 volontari civici individuati ufficialmente dal Comune di Vimercate la scorsa settimana.

I volontari civici si occuperanno dell’accompagnamento scolari durante il pedibus, il plogging (la raccolta dei rifiuti mentre si cammina), la sorveglianza attenta sull’uso degli spazi pubblici e in particolare delle aree a parco e delle aree di verde attrezzato, lo sviluppo di iniziative per il contrasto di comportamenti incidenti sul decoro e l’integrità dell’ambiente per il contrasto alle diverse forme di inquinamento.

La maggior parte sono donne

Tra i 14 volontari spiccano le donne, che sono ben 10. La più giovane è una 20enne. Il più attempato 70enne.

La soddisfazione del sindaco