Il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini, fornisce gli ultimi aggiornamenti in merito all’emergenza sanitaria in città. Dove purtroppo si conta un altro morto per Covid. Era un mese che non si registravano decessi.

Vimercate: un nuovo decesso per Covid

Nel dettaglio nell’ultima settimana i nuovi positivi accertati a Vimercate sono stati 18, mentre sono 24 le persone che hanno superato la malattia e sono state dichiarate guarite. Come detto purtroppo si registra un altro decesso a causa del Coronavirus dopo un mese in cui non si registravano morti legati al Covid.

Il totale dei cittadini positivi a Vimercate alla data del 4 febbraio è di 49 unità mentre risultano 64 persone in quarantena.

La situazione in ospedale

In ospedale, spiega il sindaco nel consueto videomessaggio settimanale, si registra un costante aumento dei ricoveri che negli ultimi sette giorni sono passati da 56 a 65. “Non tutti i ricoverati sono residenti a Vimercate – ha detto il primo cittadino – ma questo andamento merita attenzione. Non siamo a livello critico ma ci stiamo nuovamente avvicinando al valore massimo registrato ad inizio 2021. Serve quindi da parte di tutti uno scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza”.