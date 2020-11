Vincita da capogiro a Villasanta: è caccia al nuovo milionario. Proprio così, perché la Dea Bendata ha fatto in Brianza baciando un fortunato giocatore che, investendo 20 euro in un Gratta e Vinci, in un colpo solo ha vinto la bellezza di 5 milioni di euro.

Vincita da capogiro a Villasanta

Avete letto bene: 5 milioni di euro. Questo l’ammontare della vincita da capogiro ottenuta dall’uomo (o donna) del mistero, la cui identità ovviamente è del tutto ignota. La giocata, comunque, è stata piazzata alla ricevitoria “La Nove” sita all’interno del Centro commerciale “Il Gigante” di via Vecellio. Grande stupore per la titolare, Sandra Sisinni, che ha saputo della maxi vincita solamente in questi giorni nonostante la giocata risalga allo scorso mese di ottobre.

“Anche per me è stata una vera sorpresa – le parole della donna – Siamo veramente emozionati e molto contenti di aver portato fortuna a uno dei nostro clienti. Ovviamente non sappiamo chi sia, perché il vincitore ha contattato direttamente l’Agenzia del Monopolio per sapere come incassare la vincita. Per noi resta comunque una bella soddisfazione”.

Lo sarà anche il fortunato vincitore, che proprio alla vigilia del lockdown che scatterà domani, si ritrova con una discreta somma tra le mani.

