Viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna: arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne responsabile della violazione di un ordine di protezione e contestuale divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale civile di Monza.

Viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, su richiesta pervenuta dall’ex compagna dell’uomo, spaventata per la propria incolumità e per quella dei propri figli poiché il cesanese, già colpito dal provvedimento giudiziario, si era presentato sotto casa e continuava a suonare insistentemente al citofono dell’abitazione da cui, stando alla misura impostagli, avrebbe dovuto mantenersi distante almeno 200 metri.

La presenza dei militari non lo aveva fatto desistere

Giunti sul posto, i militari della Tenenza di via Nazionale dei Giovi hanno constatato che l’uomo versava in forte stato di alterazione, verosimilmente indotto dall’assunzione di sostanze alcoliche, al punto che la loro presenza non era bastata a farlo desistere dalle proprie intenzioni. I carabinieri lo hanno prima contenuto e poi, verificata l'efficacia del provvedimento emesso a tutela dell’ex convivente, arrestato.

Obbligo di firma per il 46enne

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato a suo carico l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.