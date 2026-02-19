Viola il foglio di via obbligatorio: 34enne denunciata

Ha violato per l’ennesima volta il foglio di via obbligatorio: 34enne denunciata. E siccome, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha aggredito i Carabinieri intervenuti per fermarla, è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

Viola il foglio di via obbligatorio: denunciata

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, i Carabinieri della stazione di Seveso, supportati dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, sono intervenuti nel parcheggio di un ipermercato di Lentate sul Seveso dopo una richiesta di intervento al 112.

I militari, sopraggiunti tempestivamente sul posto, hanno proceduto all’identificazione di una donna di 34 anni, residente in provincia di Como, ma di fatto senza fissa dimora, già nota alle Forze dell’ordine, che era in evidente stato di alterazione psicofisica, molto probabilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Nel corso degli accertamenti è emerso che la donna era destinataria di un foglio di via obbligatorio di due anni dal Comune di Lentate sul Seveso, misura che aveva già violato in precedenti occasioni.

Denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale

Per cercare di sottrarsi al controllo, la donna ha tentato la fuga e quando i Carabinieri l’hanno bloccata ha reagito con violenza, aggredendoli. Una volta ricondotta alla calma, è stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per la reiterata inottemperanza al foglio di via obbligatorio. E’ stata inoltre segnalata alla Prefettura di Monza per la sanzione prevista per l’ubriachezza molesta.