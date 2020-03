Coronavirus, viola le prescrizioni per acquistare droga: denunciato un 46enne. I Carabinieri di Cesano Maderno hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, sulla scorta dell’articolo 650 del Codice Penale un 46enne di Carugo già noto alle forze dell’ordine che è stato controllato a Ceriano Laghetto, nei pressi del Parco delle Groane.

L’intervento nell’ambito dei servizi svolti sul territorio

Il 46enne è stato sorpreso dai militari, nell’ambito dei servizi svolti su tutto il territorio per il Cronavirus, che sono stati anche intensificati al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni ministeriali per contenere il contagio, vale a dire di non muoversi di casa se non per validi motivi. Hanno notato l’uomo mentre s’inoltrava nel bosco delle Groane, violando in questo modo le prescrizioni imposte dal Decreto ministeriale dell’8 marzo. Il 46enne, infatti, è uscito dal comune di residenza per acquistare sostanze stupefacenti, senza alcuna motivazione che ne giustificasse lo stato di necessità ed urgenza.

