Violenta aggressione al culmine di una lite a Desio, grave un 39enne

Violenta aggressione a Desio, grave un 39enne. E' successo nella tarda serata di ieri in via Grandi. Sul posto ambulanza e automedica, oltre ai Carabinieri. A quanto risulta dalla ricostruzione dei Carabinieri l'uomo è stato ferito con un coccio di vetro e ha perso parecchio sangue. I residenti, della zona, che sono stati i primi ad accorrere in aiuto al ferito, avevano parlato in un primo momento di accoltellamento, escluso, però, dall'Arma.

Violenta aggressione a Desio, 39enne ferito con un coccio di vetro. Identificato il responsabile

I fatti sono avvenuti intorno alle 23.40 circa, in via Achille Grandi. Un tunisino di 39 anni, senza fissa dimora, è stato aggredito, probabilmente con un coccio di vetro, al culmine di una lite avvenuta con un connazionale sulla pubblica strada. Rosso il codice con cui sono stati allertati inizialmente i soccorsi, tanto che in via Grandi si è portata anche l'automedica. Il ferito è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Immediate le indagini dei Carabinieri di Desio che hanno identificato il responsabile dell’aggressione e su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Si tratta di un connazionale che, al momento, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di lesioni.

Paura e urla in strada, i residenti allertano i soccorsi

A dare l'allarme sono stati i residenti richiamati dalla lite in strada, che hanno poi detto di avere visto due uomini fuggire. A terra il 39enne. "Perdeva tantissimo sangue - ci ha detto chi vive in zona - Abbiamo sentito le urla e ci siamo precipitati. Abbiamo avuto paura, anche perché non è la prima volta che accadono situazioni a rischio per quel che riguarda la sicurezza. Per questo chiediamo a chi di competenza di tenere sotto controllo questa zona".

Previsto un rafforzamento di controlli

Dopo il fatto così ha commentato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa:

"Ringrazio i cittadini che hanno lanciato tempestivamente l'allerta per permettere l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Sicuramente in avvio della stagione estiva è previsto un rafforzamento di pattugliamenti e controlli. Invito la cittadinanza a segnalare luoghi su cui è necessario concentrare le azioni di controllo e prevenzione in modo da poter aiutare le forze dell'ordine ad indirizzare le proprie attività per prevenire e perseguire comportamenti di questa natura che nella nostra città non sono graditi".