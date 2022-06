Violenta caduta da bici, ferito gravemente

Drammatica caduta da bici questa mattina a Villasanta a seguito della quale un 45enne si è ferito gravemente

La caduta dalla bici

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 9.30, in via Monte Rosa. Secondo quanto ricostruito finora dai soccorritori, un uomo di 45 anni è improvvisamente e bruscamente caduto dalla sua bici, al momento non si sa ancora se per una perdita di equilibrio o un malessere. Sta di fatto che la caduta è stata violenta e sul posto sono sopraggiunte in codice rosso un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza. Le condizioni del 45enne sono parse subito gravi: i soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, poi, dopo aver cercato di stabilizzarne i parametri, lo hanno caricato d'urgenza in ospedale e portato, sempre in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano