Violenta lite a Desio, auto prende fuoco. E’ successo questa notte in via Pallavicini, in circostanze ancora tutte da chiarire. Sconosciuta la causa dell’incendio.

Prima la lite, poi le fiamme

E’ stata una notte di fuoco quella appena trascorsa a Desio. Intorno a mezzanotte, in un complesso di case popolari in via Pallavicini è andata in scena una violenta lite tra diverse persone. Gli animi si sono placati dopo alcuni minuti. Tuttavia, alle 2, un’automobile parcheggiata in un parcheggio adiacente al palazzo ha preso fuoco, scatenando il panico tra i residenti del complesso. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, che nel giro di un’ora hanno sedato le fiamme e riportato la calma. Ancora tutta da chiarire la dinamica che ha scatenato l’incendio. Toccherà alle Forze dell’ordine accertare le cause del rogo ed eventuali connessioni con la lite scatenatasi poco prima.

