Violenta lite degenera: 25enne in ospedale

Una violenta lite degenera in aggressione: 25enne finisce in ospedale. E' successo la scorsa notte a Seveso.

Un’accesa lite tra una comitiva composta da una decina di giovani diciottenni e un 25enne è degenerata violentemente e il 25enne ha avuto la peggio riportando una lesione della scatola cranica. E' successo all'1.30 in corso Garibaldi incrocio con via Cacciatori delle Alpi e, con molta probabilità, lo scontro è nato dalla contesa per una ragazza.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Il 25enne ferito è stato soccorso prima da una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Lentate sul Seveso e poi dal 118, che ha provveduto a trasportarlo con un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, da dove è stato dimesso questa mattina, sabato 25 settembre, con una prognosi di dieci giorni. Sono in corso le indagini per appurare la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto. L'aggressione potrebbe essere nata dalla contesa per una ragazza.