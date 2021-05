Violenta lite nella notte: due arresti a Macherio per resistenza e lesioni. Lievemente feriti i Carabinieri

Lite molto violenta nella notte appena trascorsa a Macherio: l’intervento dei Carabinieri, rimasti lievemente feriti, ha evitato conseguenze peggiori.

Violenta lite nella notte a Macherio

Il tutto è accaduto in via della Resistenza nella notte appena trascorsa. I militari della sezione radiomobile di Monza sono intervenuti e hanno tratto in arresto due soggetti di 32 e 38 anni, del posto, censiti in banca dati, protagonisti di un litigio per futili motivi. Proprio l’intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse, visto che la lite per modalità e violenza avrebbe potuto avere un bilancio ben peggiore. Uno degli aggressori arrestati infatti ha sferrato diversi colpi con un crick ferendo anche un terzo ed estraneo soggetto.

I militari, rimasti lievemente feriti con qualche giorno di prognosi, sono riusciti a riportare la calma anche con l’ausilio di alcune pattuglie di Monza Desio e Seregno intervenute sul posto. Per i due soggetti sono scattate le manette ed è in corso il processo per direttissima per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale nonché lesioni.