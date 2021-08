Violentissimo scontro tra un'auto e una moto

Lo scontro tra la moto e l'automobile è stato violentissimo, tanto che a Villasanta si sono vissuti attimi di terrore. E intanto la Polizia Locale cerca testimoni

Lo scontro tra i due mezzi

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, a Villasanta, all'incrocio tra le vie Lezzo e Merelli. Erano circa le 17.15 quando è avvenuto l'impatto. Secondo la ricostruzione effettuata finora dalla Polizia Locale di Monza una Toyota Yaris guidata da un uomo di 52 anni residente nel Lodigiano stava percorrendo via Merelli, proveniente da viale Libertà, quando, giunto all'incrocio semaforizzato con via Lecco, ha proseguito la marcia impegnando l'incrocio nel momento in cui, dalla sua sinistra, dal centro città verso Villasanta, transitando in via Lecco, sopraggiungeva un motociclo Aprilia 150 condotto da un uomo di 67 anni residente a Monza.

Lo scontro e le indagini

L'impatto è stato a quel punto inevitabile e ad avere la peggio è stato il centauro che veniva sbalzato per terra. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre alla Locale e ai Vigili del Fuoco, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica. Le attenzioni degli operatori sanitari si è concentrata subito sul centauro 66enne le cui condizioni, fortunatamente, sono migliorate con il passare dei minuti. Il codice d'intervento è passato così da rosso a giallo e il monzese è stato portato al San Gerardo.

La ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento delle responsabilità sono al vaglio della Polizia Locale che ha lanciato un appello ad eventuali testimoni che abbiano assistito all'incidente a farsi avanti.