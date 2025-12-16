Incidente

Violento impatto tra due vetture, una finisce fuori strada

L'incidente questa mattina al confine con Bellusco. le due persone coinvolte non hanno riportato ferite

Vimercate · 16/12/2025 alle 10:37

di

Un impatto violento e una delle due vetture finita fuori strada. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per gli occupanti delle due auto rimaste coinvolte questa mattina in un incidente sulla Sp2, a Vimercate ma al confine con Bellusco.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno alle 9.10 in direzione Bellusco. Due auto, per motivi ancora da chiarire, sono entrate in collisione tra poco e una di queste è finita fuori strada, riportando seri danni alla carrozzeria.

Sul posto sono subito giunti i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e il personale di Avps Vimercate. Due le persone che sono state valutate sul posto: si tratta di un uomo di 64 anni e di un uomo di 66. Per entrambi non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Restano da chiarire eventuali responsabilità del sinistro: della dinamica e dei rilievi si sono occupati gli agenti di Polizia locale.

