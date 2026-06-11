Paura nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno, per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto in un violento incidente sulla Sp45, nei pressi dell’autolavaggio e distributore di benzina in territorio di Vimercate.

Violento incidente a Vimercate, coinvolto Pier Silvio Berlusconi

L’AD di Mediaset attorno alle 21.30 stava tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese quando, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente frontale con un’automobile che viaggiava nel senso opposto.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, il conducente dell’altro veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando nell’altra corsia e scontrandosi con l’automobile condotta da Berlusconi che viaggiava in direzione Arcore. Nonostante la violenza dell’impatto, il figlio di Silvio è uscito miracolosamente illeso dallo scontro grazie alla cintura allacciata e ai dispositivi di sicurezza dell’automobile, riportando solo lievi ferite.

L’intervento dei soccorsi

Subito dopo l’impatto si sono recate sul posto due ambulanze in codice rosso ed un’automedica, oltre che ai Carabinieri e al personale dei Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio è stato invece il conducente dell’altra automobile, un 26enne di Vimercate, che è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Vimercate ma che è stato dimesso già nella notte.

Pier Silvio è stato invece immediatamente medicato dal personale del 118 intervenuto ma, come detto, avrebbe riportato solamente lievi ferite nello scontro.

Credit foto Coriva Homes