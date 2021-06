Violento schianto a Besana, auto distrutte e strada chiusa

Violento frontale a Besana, auto distrutte e strada chiusa. In un primo mento rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con i Carabinieri.

Grave incidente, soccorsi allertati in codice rosso

Grave incidente a Besana in via Piave intorno alle 11.40, al confine tra Renate e Besana. Violento frontale che ha fatto temere il peggio. Immediato l'allarme per attivare i soccorsi. Sul posto si sono portati i pompieri, con i Carabinieri della vicina stazione besanese. Sono intervenute la Croce Bianca di Besana, oltre alla Croce Rossa di Cantù e all'automedica per prestare le prime cure ai feriti. La strada è stata chiusa per consentire di prestare le prime cure. Da Renate interruzione all'altezza dell'agriturismo L'agroDolce.

Auto distrutte, dinamica in fase di ricostruzione

Distrutte le auto, mentre è in fase di ricostruzione la dinamica, per accertare eventuali responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri. Tre al momento le persone che risultano ferite, un 18enne, un 48enne e un 49enne. Le loro condizioni non sembrerebbero così gravi come sembrava in un primo momento.