Violento schianto a Cabiate, gravi due giovanissimi brianzoli

Grave incidente alle 19 di sabato 25 febbraio 2023 a Cabiate. In viale Repubblica si è verificato un violento schianto tra un'auto condotta da un 22enne di Seveso e una moto con in sella un 23enne di Meda e una 21enne di Cesano Maderno.

Violento schianto a Cabiate tra auto e moto

In base a quanto è stato possibile ricostruire, in viale Repubblica si sono schiantate un'auto e una moto. Dai primi accertamenti compiuti dai Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, prontamente accorsi sul posto e titolari dei rilievi, parrebbe che l'auto, una Hyundai i10 condotta da un 22enne di Seveso, mentre percorreva viale Repubblica, all'altezza dell'incrocio con via San Giorgio, ha urtato il motociclo Suzuki dr-z400 che proveniva dall'opposto senso di marcia. Alla guida della moto c'era un 23enne di Meda, con a bordo una 21enne di Cesano Maderno.

Gravi due dei tre brianzoli coinvolti

A seguito della schianto la situazione è subito apparsa molto grave tanto che, oltre all'intervento di due ambulanze e dell'auto medica, si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Illeso il sevesino alla guida della Hyundai, preoccupanti le condizioni dei due brianzoli in sella alla moto. Il medese è stato trasferito in codice giallo in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, la cesanese in codice giallo in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza.