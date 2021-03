Violento schianto alla rotonda, arriva anche l’elisoccorso

Violento schianto alla rotonda di via Aldo Moro a Nova Milanese, atterra anche l’elisoccorso.

Schianto a Nova Milanese

L’impatto è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 2o marzo 2021. Coinvolti una Citroen e uno scooter, che si sono scontrati mentre percorrevano la rotonda tra via Aldo Moro e via Assunta.

Coinvolto un 18enne, soccorsi in codice rosso

Ad avere la peggio il 18enne di Nova Milanese in sella allo scooter, per il quale sono stati allertati i soccorsi in codice rosso. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Cusano Milanino, ma è stato richiesto l’intervento anche dell’elisoccorso, con il quale il ragazzo è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano. Illeso il conducente della Citroen, un limbiatese. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia Locale.