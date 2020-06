Violento schianto, paura per un 13enne VIDEO E FOTO

Violento schianto tra due auto, paura per un 13enne. L’incidente è avvenuto in via Forlanini a Desio poco dopo le 20.30. Tre i feriti.

Violento schianto, tre feriti

Secondo una prima ricostruzione una Grande Punto con a bordo una donna e due ragazzini sarebbe uscita dallo stop ed è stata centrata sulla parte posteriore sinistra da un suv che viaggiava su via Forlanini. Rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Dopo la chiamata al 118 sul posto si sono portate l’ambulanza della Croce Banca di Cesano Maderno e la Croce Verde di Lissone, l’automedica e i Vigili del Fuoco, intervenuti da Desio e Lissone.

Chiusa la strada per permettere le operazioni di soccorso

Ad avere la peggio è stato il 13enne, che è stato portato in codice giallo all’ospedale. Ferita anche la donna alla guida dell’auto e anche un 25enne. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri a cui toccherà ricostruire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità. La strada è stata chiusa per dare modo ai soccorritori di operare e per effettuare i rilievi di rito.