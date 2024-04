Violento schianto tra auto a Meda

Violento impatto tra vetture intorno alle 14 di oggi, venerdì 26 aprile 2024, in via Lombardia a Meda.

Schianto tra auto in via Lombardia

In base a quanto ricostruito finora, due auto, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate tra via Lombardia e via Cialdini, nel quartiere San Giorgio.

Sul posto Polizia Locale e ambulanze

Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, per effettuare i rilievi di rito, tre ambulanze e un'automedica. I volontari sono stati allertati in codice giallo.

Semaforo non funzionante

All'origine dello schianto potrebbe esserci il mancato funzionamento del semaforo, che è in attesa di essere riparato. Fermo restando che uno dei conducenti delle auto coinvolte non ha rispettato il cartello che indica di dare precedenza a semaforo spento o lampeggiante.