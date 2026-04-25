Violento scontro in via Belvedere: moto travolge ciclista, 27enne in ospedale

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì, ad Arcore, nei pressi delle strisce pedonali. Un 27enne è finito in ospedale in codice giallo. Sotto accusa la pericolosità dell'arteria industriale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 aprile, la zona industriale di Cascina del Bruno, ad Arcore, è stata teatro di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte una motocicletta e una bicicletta.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17, in un orario di punta per il traffico pendolare e pesante, lungo la nota e trafficata via Belvedere. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due mezzi è avvenuto nei pressi delle strisce pedonali ed è stato estremamente violento, tanto da far temere inizialmente il peggio per le persone coinvolte poichè il ciclista è stato sbalzato dal suo mezzo. Proprio la bici ha terminato la sua corsa almeno ad una decina di metri di distanza da dove è avvenuto l’impatto.

I soccorsi e l’intervento della Locale

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza, supportati dai carabinieri e dagli agenti della Polizia Locale di Arcore. Gli uomini del comando di via Monte Grappa, guidati dal comandante Mario Nappi, hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area, gestire il pesante flusso veicolare e procedere ai rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica della collisione.

Ad avere la peggio è stato un giovane di 27 anni. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante la violenza dell’urto, il giovane è stato ricoverato in codice giallo: è cosciente, ma le sue condizioni restano sotto osservazione anche se, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il nodo della sicurezza: velocità sotto i riflettori

L’episodio riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza di via Belvedere. Non è infatti la prima volta che questo tratto di strada, spina dorsale della zona industriale cittadina, balza agli onori della cronaca per incidenti stradali. L’arteria è perennemente sollecitata da mezzi pesanti e auto e chi lavora in zona segnala da tempo come i lunghi rettilinei spingano spesso i conducenti a premere troppo sull’acceleratore.