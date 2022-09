Violento scontro alla rotatoria fra Seregno e Carate, danni gravi alle vetture ma per fortuna nessuna conseguenza serie per i conducenti.

Scontro alla rotatoria fra Seregno e Carate

Incidente nella mattina odierna, sabato 17 settembre, poco prima delle 10 lungo la rotatoria fra Seregno e Carate, accanto al centro commerciale e in prossimità della Superstrada Lecco - Milano. Nel violento scontro coinvolte due auto: una Renault Clio, che proveniva da Seregno in direzione di Carate, e una Bmw station vagon che si immetteva nella rotonda da via Messina e via San Salvatore.

Auto contro lo spartitraffico

Lo scontro fra i due veicoli è stato molto violento, tanto che la Renault Clio si è girata su se stessa ed è finita contro lo spartitraffico della rotatoria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per disciplinare il traffico. Ingenti i danni materiali della collisione frontale - laterale, ma per fortuna lievi le conseguenze per gli occupanti della Renault (una donna e un ragazzo). Non si è reso necessario l'arrivo del personale del 118. Illeso il conducente della Bmw, che non ha rispettato il segnale di stop e ha impegnato la corsia della rotatoria mentre sopraggiungeva l'altro veicolo.