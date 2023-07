Violento scontro tra auto e moto, gravissimo un 30enne

Violento scontro tra un'auto e una moto a Besana Brianza, gravissimo un 30enne. E’ successo poco fa in via Rivabella, atterrato anche l’elisoccorso.

Gravissimo un 30enne

Gravissimo incidente pochi minuti prima delle 19, sulla strada provinciale che collega Besana Brianza a Renate, all’altezza del distributore di benzina: è intervenuto anche l’elisoccorso. Coinvolti due giovani, un 30enne di Lissone, a bordo di una Kawasaki, che ha avuto la peggio ed è stato trasportato all’ospedale in codice rosso, e un 33enne alla guida di una Fiat 500. Da quando è stato possibile apprendere finora, la moto procedeva da Renate verso Besana e l'auto proveniva dal senso opposto. Per cause ancora da accertare avrebbero impattato all'altezza del distributore di benzina.

I soccorsi

Le condizioni del centauro sono sembrate subito gravissime: a seguito dell'impatto è stato sbalzato dalla moto che è finita nel fossato a lato della strada. Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Bianca provenienti da Besana e Biassono, insieme ai Vigili del fuoco. Per soccorrere il ferito è atterrato anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure prestate sul posto, la corsa in ospedale in codice rosso per il 30enne, accompagnato dall’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero critiche. Meno gravi le condizioni del conducente dell'auto, trasportato in codice verde all'ospedale di Carate Brianza. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi del caso, spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica del violento incidente.

