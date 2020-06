Violento scontro tra auto e moto, paura per un 60enne

Violento scontro in via Cadorna a Meda, paura un 60enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.25, rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi.

Scontro tra auto e moto in via Cadorna

Ferito in modo serio un 60enne rimasto coinvolto poco dopo le 18 in un incidente in via Cadorna, sulla rampa d’immissione della Milano-Meda. La chiamata ai centralini del 118 ha attivato l’intervento dell’ambulanza della Croce Bianca di Cesano, oltre all’elisoccorso. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al ferito prima di trasferirlo in ospedale. Per i rilievi sono stati chiamati ad operare sia i Carabinieri che la pattuglia della Polizia Locale. A loro spetterà anche la ricostruzione della dinamica.