Violento scontro tra due auto, abbattuta la recinzione di una casa

Violento scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 marzo 2024, in via Lovati a Besana in Brianza.

Scontro tra due auto

E' successo alle 16.40. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, impegnata nei rilievi di rito, in via Lovati, a ridosso di una curva, due auto si sono scontrate. Nella carambola che è seguita all'impatto, una delle due vetture è finita contro la recinzione di una casa e l'ha abbattuta in parte.

Soccorsi attivati in codice giallo

Rosso, il più critico della scala dell'emergenza urgenza, il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, nella frazione di Calò, non distante dall'oratorio, un'ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza e un'automedica. Due ventenni, un 18enne e una 22enne, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso. In via Lovati si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco, che in questo momento sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Via Lovati chiusa

Via Lovati è chiusa al transito in entrambe le direzioni.