Violento scontro tra due auto, una persona soccorsa in codice rosso

E' di due feriti, una donna in particolare in condizioni serie, il bilancio dell'incidente avvenuto attorno alle 10.30 di oggi, lunedì 20 gennaio, a Concorezzo.

Lo scontro lungo la Provinciale

Lo scontro, tra due auto, si è verificato lungo la Sp13 Monza-Melzo a poche decine di metri dall'incrocio del Malcantone.

Una donna soccorsa in codice rosso

A scontrarsi violentemente, forse anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, sono state una "Renault Megane" e una "Suzuki Ignis" . Sulla prima viaggiava un uomo di 28 anni, sulla seconda una donna di 50 di Brugherio.

Ad avere la peggio è stata quest'ultima, soccorsa in codice rosso per un traumi al bacino e a una gamba e trasportata al San Gerardo di Monza: codice giallo invece per il 50enne trasferito al San Raffaele di Milano per traumi al torace e a una gamba.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale e anche i Vigili del Fuoco. Lunghe code soprattutto in direzione Agrate.

L'incidente