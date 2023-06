Violenza a Briosco: transessuale picchiata e derubata

Minacciata, picchiata e infine derubata. Una notte terribile quella vissuta mercoledì 7 giugno da una transessuale a Fornaci, frazione di Briosco.

Picchiata e derubata

Tutto è accaduto in via 1 Maggio, poco distante dall'imbocco della Ss36. Intorno alle 2 l'aggressione all'interno dell'abitacolo dell'auto di un conoscente, al quale la transessuale aveva chiesto un passaggio.

Ambulanza e Carabinieri

Prima le minacce, poi le botte e infine il borsone portato via da quel conoscente rivelatosi criminale. A Fornaci è giunta l'ambulanza di Sos Lurago d'Erba, attivata in codice giallo. Al lavoro anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno. La transessuale - 38 anni, origini brasiliane e casa in Brianza - se l'è cavata con quattro giorni di prognosi.