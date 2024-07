Violenza, droga e degrado nell'area della stazione: disposta la chiusura anticipata del bar

Episodi di violenza, atteggiamenti molesti e presenza di sostanze stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria di Seveso: disposta la chiusura anticipata di tre ore per il bar di piazza Mazzini 11. E’ quanto dispone il sindaco Alessia Borroni nelle sue funzioni di ufficiale di Governo nell’ordinanza a tutela della sicurezza pubblica e urbana, in vigore da ieri, venerdì 26 luglio 2024, fino al 31 ottobre.

Chiusura anticipata del bar della stazione

Sostanzialmente il titolare cinese del bar tabacchi della stazione dovrà chiudere l’attività alle 20.30 invece che alle 23.30. Una decisione presa dopo aver valutato gli elementi raccolti dagli operatori della Polizia Locale, nel corso dei servizi di controllo effettuati anche con altre Forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e Polizia di Stato. Il quadro emerso è quello di una situazione di particolare pericolo per la sicurezza dei cittadini, nelle ore serali, inequivocabilmente causata dagli avventori dell’esercizio in questione.

Violenza, ubriachezza molesta e droga

Nel corso dei numerosi controlli effettuati dagli agenti ai comandi di Roberto Curati, che nei mesi scorsi hanno intensificato i sopralluoghi nell’area della stazione ferroviaria, sono stati riscontrati episodi di violenza e ubriachezza molesta, con «protagonisti» i clienti del bar. Addosso ad alcuni di loro è anche stata trovata sostanza stupefacente a uso personale. Situazioni che si sono verificate prevalentemente negli orari serali, da qui la decisione di limitare l’orario di apertura del bar, anticipandone la chiusura alle 20.30. Fermo restando che, qualora la situazione di degrado dovesse perdurare o addirittura peggiorare, possono essere adottati provvedimenti ancora più restrittivi.

Proseguono i controlli della Polizia Locale: identificate un centinaio di persone

Intanto proseguono gli accertamenti della Polizia Locale, che proprio martedì 23 luglio, congiuntamente agli agenti della Polizia di Stato e agli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha controllato le aree limitrofe alla stazione ferroviaria di piazza Mazzini, piazza Confalonieri e nella frazione di Baruccana. Sette gli equipaggi e 14 gli uomini impiegati, che hanno identificato 97 persone, di cui 25 extracomunitari, 11 minori e 26 con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e per stupefacenti. Sono stati controllati anche tre esercizi commerciali e sono state elevate tre sanzioni amministrative: per manifesta ubriachezza e violazione del regolamento urbano. Inoltre è stato emesso un ordine di allontanamento.