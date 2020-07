Violenza sessuale al parco nei confronti di una brianzola: nei guai un 29enne. Il fatto è accaduto nel parco pubblico di Birago, ieri, intorno alle 13.30.

Molesta una donna brianzola al Parco: 29enne nei guai per violenza sessuale

Nella serata di ieri, domenica 26 luglio, intorno alle 19 a Lentate sul Seveso, i militari della Stazione dei Carabinieri di Meda, al termine di spedite indagini di polizia giudiziaria che hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti elementi di reità, hanno proceduto ad eseguire il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino pakistano 29enne, celibe, disoccupato, senza fissa dimora, incensurato.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale: in particolare avrebbe palpeggiato i seni ad una 40enne brianzola che alle 13.30 circa si trovava nel parco pubblico di Birago. Poi si sarebbe dileguato a piedi.

Scovato in brevissimo tempo

Le immediate indagini condotte dai militari, hanno permesso di ricostruire i fatti e rintracciare in brevissimo tempo – circa mezz’ora – l’indagato. L’uomo è stato condotto in caserma a Meda per gli atti di rito, ed è stato sottoposto dal PM, Dott.sa Di Tullio S., al fermo di indiziato di delitto e quindi trasferito presso la casa circondariale di Monza.

TORNA ALLA HOME