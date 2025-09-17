Avrebbero abusato di una ragazza ventenne di origini straniere e particolarmente fragile, contro la sua volontà e più volte. Dopo la denuncia di lei, ora sono indagati per violenza sessuale di gruppo: si tratta di un uomo di 52enne di Carugo, un 49enne di Arosio, due uomini di 42 e 54 anni sempre di Carugo e un 44enne marocchino residente a Giussano.

Violenza sessuale di gruppo su una 20enne, indagato anche un uomo residente in Brianza

In base a quanto è stato possibile accertare, tutto ha avuto inizio nel dicembre scorso quando la ragazza ha conosciuto il 52enne di Carugo in un bar del paese e, nel corso delle settimane, ne è nata una relazione consensuale. La stessa però sarebbe degenerata intorno a febbraio quando agli incontri tra i due hanno iniziato ad unirsi altri uomini, i quattro sopra menzionati, che, in gruppo, avrebbero abusato sessualmente di lei. Per impedirle di sottrarsi agli incontri la giovane sarebbe stata minacciata.

Lo ha raccontato la stessa giovane nella denuncia presentata ai Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense: la 20enne sarebbe stata anche drogata prima di subire le violenze, andate avanti fino a maggio scorso,quando la ragazza ha denunciato tutto ai militari, facendo scattare le indagini.