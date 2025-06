Violenza sessuale e prostituzione minorile: 14 anni e 4 mesi a Graziano Rigamonti oltre al pagamento di una sanzione di 45mila euro. Questa la pena comminata giovedì 4 giugno dal Tribunale di Lecco nei confronti di Graziano Rigamonti, 35 enne brianzolo di Montesiro (Besana Brianza) , ex titolare del “Bar dello zoo” di Beverate (Brivio) e frontman della «The Italian Blues Brothers Band», tributo italiano ai Blues Brothers riconosciuto ufficialmente dalla Warner Music Italy.

Arrestato nei primi mesi del 2024 con le gravissime accuse di violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e induzione alla prostituzione, Rigamonti è comparso oggi in tribunale.

I magistrati hanno anche respinto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Rigamonti, a carico del quale è stata dichiarata l’interdizione dai pubblici uffici, ed è stato riconosciuto anche l’obbligo di risarcire due vittime minorenni, una ragazza e un ragazzo

Il collegio ha poi rimandato gli atti al pubblico ministero per valutare la posizione del condannato anche nei confronti dei reati per calunnia e falsa testimonianza, per cessione di benzodiazepine a minori e per violenza sessuale contro un altro soggetto.