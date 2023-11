Violenza sessuale su due minorenni: in quattro in manette. Un arresto anche a Desio

La Polizia di Stato di Palmi ha eseguito nelle ultime ore a Seminara (RC), Preganziol (TV), Cislago (VA) e Desio, la misura della custodia cautelare in carcere per tre soggetti e la misura degli arresti domiciliari per un soggetto, indiziati, allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari e fatte salve diverse valutazioni nelle fasi successive, del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. La misura cautelare è stata emessa lo scorso 31 ottobre dal gip presso il Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti.

Violenza sessuale su due minorenni: le indagini

L’attività info investigativa, svolta anche grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha portato a ritenere che i tre giovani, tutti legati da parentela a vari esponenti di vertice di cosche di ‘ndrangheta, ed un altro soggetto, legato da vincoli di parentela ad un amministratore locale, abbiano compiuto violenze sessuali di gruppo ai danni delle due ragazze minorenni, reiterate nei confronti di una delle vittime ed almeno in un’occasione nei confronti dell’altra, nel periodo compreso tra l’estate 2022 ed il corrente anno.

Nel corso dell’attività svolta è emerso, altresì, che i giovani abbiano posto in essere anche attività diretta all’individuazione di altre possibili vittime.

Perquisizioni personali e domiciliari

Contestualmente all’esecuzione delle quattro misure cautelari, il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a 16 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati per il medesimo reato in concorso tra loro, di cui 4 minorenni, durante i quali sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici, informatici e di telefonia mobile.

Il Garante: «Raccapricciante»

«Il termine usato dal procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, è più che mai aderente al sentimento generato dalla violenza sui minori: raccapricciante. E chi ogni giorno è in trincea per farlo capire all’opinione pubblica lo sa benissimo».

E’ quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in relazione agli arresti della Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni della Piana di Gioia Tauro.