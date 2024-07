Violenza sessuale sulla barista, arrestato un 19enne

Preso il presunto violentatore della barista.

Un 19enne di Vimercate

Ha 20 anni, è italiano ed è residente in città, l’uomo accusato della rapina e dello violenza sessuale ai danni di una barista di Vimercate avvenuto nella mattinata di sabato 13 luglio. A distanza di 11 giorni da quei fatti terribili, i Carabinieri della Compagnia di Vimercate nella mattina di ieri, mercoledì 24, hanno eseguito l’arresto del giovane.

Prelevato dalla sua abitazione

Il 20enne è stato prelevato dalla sua abitazione, all’interno di una palazzina tra via Carnia e via Galbussera, a ridosso del centro storico, ed è stato trasferito in carcere.

L'indagine dei Carabinieri di Vimercate

I militari si sono poi fermati sul posto per tutta la mattinata per svolgere anche alcune attività e accertamenti all’interno dell’abitazione.

Il giovane avrebbe precedenti penali non specifici.

I Carabinieri sono arrivati a lui dopo un’accurata indagine, coordinata dal pubblico ministero di Monza Francesca Gentilini, che ha potuto contare anche su immagini di una serie di telecamere che nella mattinata del 13 luglio lo avrebbero ripreso nel suo percorso fino al luogo in cui si erano consumate la rapina e la violenza sessuale. Non è chiaro, come era sembrato nelle ore immediatamente successive ai fatti, se possa aver contato anche sull’appoggio di un complice.

La terribile aggressione

Secondo quanto ricostruito quel sabato 13 luglio, poco dopo le 6, il giovane si era appostato nei pressi del bar, in attesa che, come tutte le mattine, la titolare arrivasse per l’apertura. Al suo arrivo la barista lo aveva notato scambiandolo, pare, per un senzatetto. Quest’ultimo, con il volto travisato, le era piombato alle spalle trascinandola all’interno del bar. Prima l’aveva costretta, pare sotto la minaccia di un’arma, a consegnare i soldi presenti nella cassa, poi l’aveva violentata.

Ora la svolta, in attesa che nelle prossime ore si chiariscano tutti i contorni della vicenda.