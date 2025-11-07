Violenza sul treno: preso l’aggressore, ora verrà espulso

Sarà espulso dal Paese il 26enne originario del Gambia che lo scorso lunedì sera aveva aggredito una giovane modella brasiliana su un treno tra le stazioni di Carnate e Arcore: l’uomo, preso in custodia dagli agenti della PolFer, è stato portato a Torino e da lì verrà presto rimpatriato.

Violenza sul treno: preso l’aggressore

La Polizia di Stato di Monza e della Brianza, su disposizione del Questore, ha eseguito il provvedimento di collocamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino nei confronti del cittadino straniero, già peraltro titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. Il 26enne era già noto agli operatori di polizia per analoghi reati commessi anche in altra Provincia, motivo per cui il Questore di Palermo aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per la durata di quattro anni.

L’intervento della PolFer

L’uomo, nella mattinata di mercoledì 5, è stato riconosciuto presso la stazione di Carnate dagli addetti alla security di Trenord, che immediatamente allertavano il personale della Polizia Ferroviaria di Monza. Gli operatori, dopo il fotosegnalamento presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura finalizzato ad accertare l’effettiva identità dello straniero, lo hanno accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione dove, accertata la sua condizione di irregolarità, il Questore di Monza della Brianza ha adottato il provvedimento di collocamento presso il CPR di Torino, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Il giovane sarà espulso

Il giovane gambiano ora sarà espulso dal Paese. Presso il luogo di trattenimento sarà infatti trattenuto per il tempo necessario all’organizzazione del viaggio per il rimpatrio nel Paese di origine.