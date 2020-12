Visite al vetro alla Rsa Groane: gli ospiti incontrano i parenti in un salotto speciale

Il Covid non ferma la voglia di vedersi da vicino e parlarsi in totale sicurezza alla Rsa Groane di Cesano Maderno, dove è stato allestito un salotto speciale per permettere ai famigliari di incontrare gli ospiti.

Visite al vetro alla Rsa Groane

Nella casa di riposo del Villaggio Snia, che può accogliere fino a 200 ospiti, hanno infatti preso il via le visite al vetro.

Un ingresso trasformato in un salotto

Uno dei due ingressi della Rsa è stato infatti trasformato in un salottino, con una lampada riscaldante e due poltroncine, dove parenti e ospiti possono ritrovarsi in totale sicurezza, separati da una lastra di vetro. Un modo per ricreare un’atmosfera più intima e domestica e per permettere agli anziani ospitati di sentire il calore dei parenti nei giorni di festa.

