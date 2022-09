Vittima un anziano, furfanti gli rubano il bancomat e poi prelevano

Vittima un anziano, furfanti gli rubano portafogli e bancomat, e poi prelevano. E' accaduto a Nova Milanese, mentre l'anziano stava facendo la spesa al supermercato.

Furfanti in agguato al supermercato, vittima un anziano

"Mi trovavo al supermercato – racconta il pensionato – Mi sono chinato e in quel momento non ho fatto attenzione al borsello che avevo a tracolla". Purtroppo i furfanti erano in agguato. Non appena il novese si è chinato sul freezer del supermercato per prendere della merce, i ladri sono entrati in azione.

In pochi secondi hanno studiato la situazione e allungato le mani sul borsello per prendere il portafogli e poi sono fuggiti rapidamente. L’uomo, al momento di pagare alla cassa si è accorto di non avere con sé il denaro contante.

Derubato per oltre mille euro

"Pensavo di aver lasciato a casa il portafogli – ha affermato – Di conseguenza in pochi minuti sono andato e tornato con il denaro per pagare la spesa". L’anziano ha cercato immediatamente di contattare la sua banca per bloccare il bancomat in modo che nessuno potesse potesse effettuare dei prelievi. Purtroppo, dopo qualche minuto, si è accorto che qualcuno aveva fatto dei prelievi, piccoli, ma tutti uno dopo l’altro. in tre banche diverse di Desio, per oltre mille euro. Il pensionato a quel punto si è reso conto di essere stato derubato e ha proceduto con la denuncia ai Carabinieri.