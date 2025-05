"Voglio chiarezza sulla morte sospetta di mio padre"

Tra i casi di morte sospetta a Villa Gioia, la casa famiglia di Monza, c'è anche quello di Paolo Tucci, ex presidente della sezione di Meda dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

A ottobre 2024 è entrato a Villa Gioia, a Monza, con le sue gambe, nonostante la rottura di un femore. A distanza di nemmeno due mesi ne è uscito in condizioni pietose e a dicembre è morto, a 83 anni. C’è anche il caso di Paolo Tucci, ex presidente dell’Associazione combattenti e reduci di Meda, città in cui ha vissuto fino a poco tempo fa, prima di essere ospitato dalla figlia Angela a Mariano Comense, nell’indagine sulle morti sospette nella casa famiglia in via Cattaneo, a San Biagio.

I famigliari hanno sporto denuncia, aperte le indagini

I famigliari, assistiti dall’avvocato Marta Cerliani, vogliono che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e a dicembre hanno presentato una denuncia. La stessa cosa è stata fatta il 26 febbraio dai famigliari del vimercatese Giuseppe Castronovo, morto il 3 marzo a 87 anni dopo essere stato ospitato per diversi mesi nella stessa struttura. Dopo queste segnalazioni, è stato aperto un fascicolo in Procura e la residenza monzese è stata chiusa alcuni giorni fa, dopo un sopralluogo dei Carabinieri con l’ausilio dei sanitari del 118, che hanno trasportato le ultime ospiti in ospedale. Tutto è dunque nelle mani della Procura di Monza, che sta procedendo con le indagini.

"Voglio che venga fatta chiarezza su cosa è successo a mio padre"