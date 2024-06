"Volley Concorezzo", il sogno può continuare grazie ad un facoltoso investitore misterioso

Il sogno può continuare, la trionfale e al tempo stesso storica promozione in A2 del Volley Concorezzo è realtà. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del sodalizio Arosio che ha annunciato la decisione di iscriversi al campionato di pallavolo femminile di Serie A2 per la stagione 2024/2025.

La decisione è conseguente alla conquista del titolo sportivo, tramite i successi agonistici maturati al termine dei play-off promozione dalla Serie B1. Il rischio che il sogno potesse trasformarsi in un incubo era più che concreto soprattutto per via dei lavori da effettuare al palazzetto dello Sport di via la Pira per l’omologazione del campo al fine di ospitare eventi nazionali. In sostanza quello che mancava era un investitore forte che ci mettesse non solo passione e grinta ma, soprattutto, il danaro necessario per supportare il salto di categoria. Finalmente il facoltoso investitore è stato trovato anche se il suo nome, al momento, è avvolto nel mistero.

Il facoltoso imprenditore

"Il campo di gioco sarà il Palazzetto dello Sport di via La Pira a Concorezzo, per il quale si sta chiedendo l’omologazione formale ad ospitare gli eventi nazionali di Serie A2 - ha sottolineato il presidente Arosio - La società fondata nel 1968 si è sempre distinta per i valori e principi di educazione e lealtà sportiva e rappresenta il territorio della Brianza nel movimento della pallavolo. Oggi siamo orgogliosi di comunicare che ci iscriveremo al campionato di Serie A2, dopo oltre 50 anni di storia, consapevoli della sfida alla quale siamo chiamati ed intendiamo organizzarci in modo adeguato non solo per ciò che riguarda la prima squadra, ma anche per il settore giovanile".

Infatti anche quest’ultimo verrà rafforzato con un numero maggiore di squadre che parteciperanno ai campionati giovanili femminili e maschili.

"Il progetto della Pallavolo Concorezzo prevede di consolidare l’organigramma con un mix tra risorse già presenti nella società, che mettono a fattor comune le proprie capacità ed esperienze, e nuove entrate referenziate che possano portare suggerimenti, idee ed ulteriore entusiasmo - ha proseguito Arosio - Si ringrazia l’imprenditore che ha il centro dei suoi affari in Lombardia, il quale credendo nella serietà del progetto, non ha esitato a supportare economicamente ed in modo soddisfacente la società".

Un risultato salutato con soddisfazione anche dal dirigente Angelo Fumagalli