Volontari al lavoro per ripulire Aicurzio dalla monnezza.

Passeggiare non fa bene solo alla salute, ma anche all’ambiente. Lo sanno bene Dario Colombo, Angelo Cereda, Fabio Ronchi e Rudy Radaelli, protagonisti di una bellissima iniziativa messa in campo sia sabato scorso 30 gennaio che ieri, 6 febbraio 2021.

I quattro volontari, armati di buona volontà, sacchi, guanti e cariola, e con l’aiuto dell’operatore comunale Darwin Elizalde, hanno ripulito il bordo delle strade di Aicurzio dai rifiuti abbandonati.

“L’iniziativa è nata in maniera molto spontanea – hanno sottolineato i volontari – A causa della pandemia abbiamo riscoperto con piacere i sentieri di Aicurzio, ma abbiamo anche notato la grande inciviltà di tanti che gettano rifiuti per terra. Per questo motivo ci siamo ci siamo messi d’accordo e abbiamo deciso di unire le forze per raccoglierli insieme. Siamo partiti dal santuario di Campegorino di Aicurzio e proseguito fino al confine con Verderio e Sulbiate”.