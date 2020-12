Volontaria a 8 anni: porta coperte ai senza tetto

“Il mio regalo di Natale? Aiutare le persone bisognose”. E così la piccola Lidia di Giussano è diventata volontaria a 8 anni: porta coperte e cibo ai senza tetto

La grande generosità di Lidia

Ha trascorso il sabato mattina al dormitorio di Monza insieme ai senzatetto e ai City Angels per consegnare coperte, panettoni e portare la sua allegria e spontaneità a chi ne ha bisogno. Lidia Odorico ha 8 anni e frequenta la III B della scuola primaria Gabrio Piola, è una bambina vivace e allegra, che fa atletica, che ha «due cagnolini, un criceto e due pesciolini a casa della zia», ci ha raccontato sabato pomeriggio, ma che ha anche molta sensibilità e un grande cuore. Qualche settimana fa ha espresso un desiderio ai genitori chiedendo un regalo speciale per Natale: aiutare le persone bisognose, quelle senza una casa che dormono per strada. L’idea le era venuta questa estate, poi a catechismo è rimasta molto colpita dalla storia di Carlo Acutis e ha fatto una chiara richiesta, inconsueta per una bambina di 8 anni, ma che ha subito colpito e toccato il cuore di mamma e papà. «E’ stata un’esperienza indescrivibile. Ero molto emozionata all’inizio, ma poi mi sono tranquillizzata. Sono molto contenta di aver incontrato quelle persone e di averle aiutate – racconta in tutto il suo candore – è nato tutto quando a catechismo ci hanno raccontato la storia di Carlo Acutis, ma già da questa estate avevo detto a mamma e papà che volevo aiutare i più poveri. E finalmente ci sono riuscita. Ho portato loro coperte, panettoni, biscotti, panini… solo dei piccoli regali”.

