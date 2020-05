Volontaria da record raggiunge le duecento donazioni. Conzia Sironi, iscritta all’Avis di Nova Milanese, ha dedicato l’importante traguardo al papà che le aveva fatto conoscere l’associazione

Duecento donazioni: è il traguardo di Cinizia Sironi, iscritta alla sezione Avis di Nova Milanese da quando aveva 18 anni. “Il plasma dà vita – ha affermato – Per me, donare, è la normalità. È stato mio padre ad avvicinarmi all’associazione , Lui è venuto a mancare proprio a maggio, in questo periodo. Per questo, dedico questa importante donazione a lui”.

Un impegno e una responsabilità

Adesso la novese ha 53 anni, le prime donazioni sono state di sangue, poi di plasma. Un impegno che Cinzia è anche una grande responsabilità: “Ovviamente è necessario controllare l’alimentazione, i ritmi delle tue giornate ed avere una vita equilibrata. Lo fai per gli altri, non solo per te”.

“Non c’è da aver paura”

Lo scetticismo e la paura, molto spesso fanno da padroni quando si parla di donare il plasma. “Dura un po’ di più – ha spiegato – Si resta attaccati alla macchina separatrice 45 minuti e l’ago è un pochino più grande perché ha due cannule: una preleva il sangue intero e l’altra rinfonde i globuli rossi. Ma non c’è da aver paura“.

Prossimo traguardo: la donazione numero 201

Specialmente in queste ultime settimane, in cui Regione Lombardia ha lanciato un appello per la raccolta di plasma iperimmune per curare i pazienti contagiati da Covid-19, è necessario farsi avanti: “E’ triste leggere che ci sono state anche delle polemiche in merito – ha notato la donatrice – Il plasma dà vita, sempre. Anche durante la pandemia di spagnola è stata utilizzata questa cura. Mai come oggi sottolineo l’importanza di noi donatori”. Il prossimo traguardo? “La donazione numero 201. Finché sarò in buona salute, andrò avanti così“.