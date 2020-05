Volti oltre le mascherine: la foto sul camice degli infermieri aiuta i pazienti. L’iniziativa è nata nel Pronto Soccorso di Vimercate ed è un invito a guardare oltre e a ritrovare la relazione.

In questi ultimi mesi ci siamo un po’ tutti abituati a portare la mascherina. Fin da subito lo hanno fatto gli operatori sanitari che durante l’emergenza sanitaria si sono dovuti coprire ben oltre naso e bocca, arrivando a non lasciare scoperto nemmeno un centimetro di pelle, per garantire sicurezza a sé stessi e agli altri.

Certo la comunicazione con i pazienti ne ha risentito. Si è perso un po’ quel senso di contatto e relazione con il pubblico che, specie in ospedale, è molto importante.

Ecco perché il primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vimercate, Tiziana Fraterrigo, assieme al Coordinatore infermieristico Mirco Pirola, per sopperire almeno un po’ alla mancanza di contatto visivo con i pazienti, hanno pensato di attaccare a quelle anonime tute bianche le foto dei medici e degli infermieri che le indossano.

Come a voler rimarcare al paziente Covid che sotto o dietro l’armamentario di protezioni che gli operatori devono indossare c’è una persona, un volto, che viceversa può solo essere immaginato.

Così sono bastate due fotocamere istantanee Fujifilm instax, con pellicole mini, e un po’ di creatività ed è tornato a farsi sentire ancora di più quel clima di accoglienza, quell’invito al contatto e alla relazione davvero fondamentali in ambiente ospedaliero.

Una analoga iniziativa sarà messa in campo anche dal Servizio Infermieristico dell’ASST di Vimercate.

Collaborazione per nuove tecnologie

L’Asst di Vimercate tiene a sottolineare che tra la struttura e Fujifilm Italia è stato siglato un protocollo di

cooperazione a proposito della valutazione di nuove tecnologie della multinazionale giapponese con potenziali benefici per i servizi clinici.

