"Vuoi il mio posto? Prenditi anche il mio handicap": tredici cartelli a Seveso

A Seveso tredici cartelli installati in prossimità di posti auto per i disabili donati dal Leo Club Cesano Maderno Brianza Occidentale e dal Lions Club Satellite I Giovani del Torrazzo Borromeo.

I nuovi cartelli donati al Comune di Seveso dal Leo Club Cesano Maderno Brianza Occidentale e dal Lions Club Satellite I Giovani del Torrazzo Borromeo non solo contengono un messaggio incisivo che stimola l'attenzione e la sensibilità verso chi è portatore di handicap, ma invitano anche coloro che si rendono conto che il parcheggio è occupato da un'automobile senza il necessario contrassegno ad avvisare immediatamente la Polizia Locale.

La scritta è eloquente: "Vuoi il mio posto? Prenditi anche il mio handicap!". Ce ne sono ben tredici sparsi in città e del loro posizionamento nelle zone strategiche e a più alto tasso di occupazione "abusiva" se n'è occupata proprio la Polizia Locale nei giorni scorsi.

Il sindaco Alessia Borroni ha voluto ringraziare le associazioni che hanno donato i cartelli:

"Ringrazio i Lions e il Leo Club per avere pensato alla nostra città dove allargare un'iniziativa già apprezzata altrove. Come lo abbiamo fatto a Seveso, accogliendo di cuore la proposta ma soprattutto augurandoci che serva a sensibilizzare più gente possibile. Allo stesso tempo lascia un po' attoniti se ancora nel 2023 dobbiamo spingerci a messaggi così forti per civilizzare una parte della popolazione incurante e irrispettosa nei confronti di chi è meno fortunato".

Così invece l'assessore alla Polizia Locale Marco Mastrandrea:

"In un paese civile non ci sarebbe bisogno di rafforzare il concetto, perché la segnaletica è già chiara e il buon senso dovrebbe fare il resto, ma constatato il mal costume quotidiano di qualche cittadino arrogante abbiamo deciso di sposare la proposta del Lions Club Satellite Cesano Maderno I Giovani del Torrazzo Borromeo giunta alla nostra Amministrazione grazie all'impegno del consigliere Jessica Munari a cui va il mio plauso. Un piccolo passo in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili in tema di accrescimento della consapevolezza e di contrasto alle pratiche dannose nei loro confronti. La nostra speranza è quella di far diminuire drasticamente questa cattiva abitudine, fino ad annullarla".