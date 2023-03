Un fine settimana di controlli sulle strade brianzole per prevenire la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Weekend di controlli sulle strade tra Desio, Lissone e Nova Milanese

E' quello che hanno svolto tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Desio che hanno svolto diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali nei comuni di Desio, Lissone e Nova Milanese.

In totale sono stati controllati 48 veicoli e 68 persone. Durante l’attività di controllo, che ha permesso di riscontrare un generale rispetto delle norme previste dal Codice della strada , sono state elevate delle contravvenzioni nei confronti di un paio di conducenti, rispettivamente per patente e assicurazione scaduta.

Nel corso del servizio, inoltre, i carabinieri di Desio hanno sorpreso un 40enne marocchino in violazioni della misura alternativa alla detenzione a cui era già sottoposto per reati in materia di stupefacenti. A seguito della richiesta di aggravamento della misura, proposta dai militari e accolta dall’’Ufficio di Sorveglianza, l’uomo è stato trasferito in carcere a Monza.