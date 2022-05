Weekend di controlli: trovata ancora droga allo skate park di Seregno

Nella notte tra sabato e domenica

Nel corso del servizio, svolto tra le 19 di sabato e le 3.30 di domenica con l'impiego di 32 militari, sono state controllati in totale 123 veicoli, 210 persone e sei esercizi commerciali.

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della Compagnia di Seregno, unitamente a un‘unità k9-antidroga del nucleo cinofili di Casatenovo, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio che ha i visto interessati i sedici comuni di competenza (Seregno, Misinto, Lazzate, Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Albiate, Carate B.za, Verano B.za, Giussano, Briosco, Besana in B.za, Veduggio con C.no, Renate, Correzzana).

Weekend di controlli dei Carabinieri

In particolare i controlli erano finalizzati al contenimento della cosiddetta “movida” con particolare riferimento all'abuso di sostanze alcoliche, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità urbana.

Trovata ancora droga allo skate park di Seregno

I controlli dei Carabinieri hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone tra cui un 22enne albanese per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, un 25enne moldavo per guida in stato d’ebbrezza e un 54enne di Cassago Brianza per violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Briosco. Inoltre, a Seregno, il servizio di controllo si è concentrato sui parchi cittadini: al parco alla Porada un 16enne è stato trovato con della marijuana e segnalato all’autorità amministrativa, mentre allo skate-park di Via Pietro Nenni sono state rinvenute diverse dosi di hashish tra alcuni infradiciottenni, senza poterne attribuire il possesso certo ad alcuno di essi.

Mentre alcuni militari procedevano al controllo di un gruppetto di adolescenti, poco distante Kevin, l’unità cinofila dell’Arma già protagonista di numerose azioni alla stazione ferroviaria e nei parchi cittadini, ha fiutato nei pressi di un albero un marsupio nero dove all’interno sono stati trovate sigarette, cartine, filtri e, in un barattolo di vetro, g 10 di hashish e una dose di marijuana.

I militari hanno quindi proceduto all’identificazione di tutti i presenti e al sequestro della droga che, formalmente non è stata attribuita ad alcuno dei presenti.

Alcol test

Alla luce dei numerosi incidenti che si verificano nella notte con conducenti spesso colti alla guida in stato d’ebbrezza, durante 35 posti di controllo su strada, oltre alle ordinarie verifiche della regolarità dei documenti di guida e di circolazione, grazie anche al supporto degli etilometri in dotazione alle delle polizie locali, è stato possibile effettuare numerose verifiche per la guida sotto l’influenza dell’alcol. A tal proposito è opportuno ricordare che in caso di incidente stradale, l’accertamento etilometrico viene effettuato tanto su chi causa l’incidente quanto su chi lo subisce (es. in caso di tamponamento).