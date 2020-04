Zanzare tigre: dal 1° maggio a Vimercate la nuova ordinanza contro la diffusione. Ecco tutte le norme da rispettare sul territorio comunale.

Zanzare tigre: dal 1° maggio a Vimercate la nuova ordinanza

Con l’approssimarsi della bella stagione ritornano nella nostre città la fastidiosa presenza delle zanzare;

come ogni anno il Comune di Vimercate ha pubblicato un’ordinanza nella quale verranno date istruzione per

evitare la profilerazione.

Le norme

In particolare, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2020, ai cittadini è fatto obbligo di:

– non abbandonare, sia in luogo pubblico che in proprietà private, contenitori e oggetti nei quali potrebbero

raccogliersi acque piovane e di conseguenza svilupparsi larve di zanzara tigre;

– coprire eventuali contenitori di acqua, anche finalizzati alla raccolta di acqua piovana; di svuotare

settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine;

– non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di

veicoli stradali o, nell’impossibilità di procedure al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per

impedire la raccolta di acqua al loro interno; nel caso di impiego all’esterno di pneumatici per altri scopi, gli

stessi debbono essere trattati in modo idoneo a rendere impossibile l’accumulo di acqua stagnante al loro

interno; di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla

disinfestazione dei pneumatici stessi.

L’Amministrazione comunale ricorda ai conduttori di orti di eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; di sistemare i contenitori e altri

materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia e di chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.

Sanzioni

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative pecuniarie da 50 a 500 euro.

Come per lo scorso anno il Comune di Vimercate in accordo con le farmacie comunali di via Passirano, 21 e

in Via don Lualdi, 6/b mette a disposizione un prodotto larvicida al prezzo calmierato di € 6,90.

Ricordiamo infine che il Comune è impegnato in prima linea con la disinfestazione e garantisce il trattamento

da maggio a settembre per circa una volta al mese. Nei tombini, nei pozzetti e nelle aree di propria competenza viene sparso un prodotto larvicida biologico che ha la funzione di impedire lo sviluppo dell’esemplare adulto.

TORNA ALLA HOME