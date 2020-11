Zone 30 a Desio, oggi parte il tracciamento della rotatoria in via Guarenti. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero durare un paio di giorni

Zone 30 a Desio: parte il tracciamento della rotatoria “sperimentale” in via Guarenti

Desio continua il suo percorso di realizzazione del primo nucleo della Zona 30 del centro. Partono oggi, 26 novembre, i lavori per il tracciamento di una rotatoria “temporanea” in via Guarenti attraverso la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

“Nell’ambito degli interventi di attuazione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), che hanno visto la realizzazione delle Zone 30 nel centro e nei quartieri della città – spiega l’Assessore alle Politiche di Governo del Territorio Giovanni Borgonovo – si va a realizzare in maniera “temporanea” la rotatoria tra le vie XXV Aprile, Tagliabue e Guarenti, con l’obiettivo di verificarne l’efficacia in termini di riduzione della velocità, fluidificazione del traffico e miglioramento della sicurezza”.

Si tratta di una rotatoria “temporanea” presso l’incrocio di Via Tagliabue/XXV Aprile/Guarenti, ideata nell’ambito delle ‘Zone 30 temporanee centro’, tracciata in segnaletica e con posa di new jersey. Verificato il suo corretto funzionamento, ne verrà programmato il suo consolidamento.

Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero durare un paio di giorni. Durante gli interventi, l’eventuale limitazione del traffico veicolare verrà contenuta nel tempo strettamente necessario all’esecuzione degli interventi, cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

