Zorzetto nuovo comandante della Polizia locale di Seregno

E’ Maurizio Zorzetto, 43 anni, il nuovo comandante della Polizia locale di Seregno. Il suo nome è stato ufficializzato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo dal sindaco, Alberto Rossi.

L’annuncio ufficiale nella giornata di venerdì 6 marzo. Maurizio Zorzetto, attualmente al comando della Polizia locale di Bernareggio, sarà il nuovo comandante degli agenti in forza al Comune di Seregno. Ha vinto la concorrenza con altri due colleghi a seguito dei colloqui orali dei giorni scorsi: Ferdinando Longobardo, comandante a Lissone, e Giovanni Dongiovanni di San Giuliano Milanese. Inizialmente erano undici i candidati.

Il curriculum di Maurizio Zorzetto

Monzese di nascita, sposato con figli, il 43enne Maurizio Zorzetto vanta una lunga esperienza professionale nel corpo della Polizia locale. Ha prestato servizio nel Comune di Bernareggio dall’ottobre del 2000 fino al giugno 2007 prima di trasferirsi a Brivio per tre anni. In seguito è rientrato a Bernareggio e dal 2011 in qualità di commissario aggiunto comandante del Corpo associato di Polizia locale dei Comuni di Bernareggio e Aicurzio.

Si è laureato all’età di 40 anni

Diploma di Ragioniere, perito commerciale e programmatore (conseguito nel ’96), nel dicembre del 2017 ha conseguito una laurea con lode in Scienze dell’amministrazione e della sicurezza all’Unitelma Sapienza di Roma. Dopo l’accordo fra i Comuni di Seregno e Bernareggio, Maurizio Zorzetto dovrebbe iniziare il nuovo servizio nel mese di aprile al posto del commissario Carlo Barazzetta, con un incarico ad interim.

