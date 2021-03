Ztl in centro storico a Vimercate, ad aprile si accende la telecamera. Al termine del mese di pre-esercizio, gli occhi elettronici entreranno in funzione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ztl in centro storico a Vimercate

Dal mese di aprile, come comunicato dall’Amministrazione comunale di Vimercate in una nota, sarà accesa la nuova telecamera installata sul varco di ingresso alla Zona a Traffico Limitato in via Vittorio Emanuele. Il mese di aprile servirà come periodo di pre-esercizio, nel quale saranno comunque registrati gli accessi dei veicoli ma non saranno elevate sanzioni attraverso l’utilizzo della telecamera.

Attenzione, quindi: la ZTL rimane in vigore a tutti gli effetti dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 7.30 del giorno successivo, dalle 9 del sabato alle 7.30 del lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali dalle 7.30 alle 7.30 del successivo giorno feriale. Le sanzioni per accesso non autorizzato potranno essere comminate dagli agenti in servizio presso il varco.

Chi potrà circolare

Al termine del mese di pre-esercizio, quando la telecamera sarà effettivamente in funzione, l’accesso alla ZTL sarà consentito solo:

– ad alcune categorie di veicoli per le quali non è previsto il rilascio di contrassegno (ad esempio, autobus in servizio urbano o scuolabus, taxi e veicoli da noleggio con conducente in servizio, veicoli a solo motore elettrico, veicoli delle Forze dell’Ordine e di istituti di Vigilanza, di enti gestori di servizi pubblici e manutenzioni, veicoli dell’ATS o di Enti e Associazioni, veicoli di servizi postali o corriere espresso, autocarri fino a 3,5 tonnellate addetti al carico e scarico);

– alle categorie di veicoli muniti di uno specifico contrassegno (residenti nell’area ZTL, attività produttive in area ZTL, utilizzatori abituali);

– ai veicoli muniti di contrassegno per disabili intestato a residenti a Vimercate al di fuori dell’area ZTL.

E per gli altri veicoli in ingresso?

L’ingresso dei veicoli per i quali non è previsto contrassegno deve essere comunicato alla Polizia Locale entro le 48 ore successive, compilando il modulo presente sul portale internet della Polizia Locale (sezione Seleziona Istanza, per le istruzioni e sezione Accedi ai Servizi, per la compilazione e l’invio telematico): si dovranno specificare le generalità del richiedente, la targa del veicolo e la motivazione dell’accesso.

Chi ha diritto al contrassegno

Il mese di pre-esercizio serve poi a comporre la banca dati di coloro che hanno diritto ad accedere alla ZTL tramite specifico contrassegno e che già da ora possono farne richiesta al Comando di Polizia Locale, in modalità solo telematica.

Sono tre le tipologie di aventi diritto, ciascuno associato a un pass di colore diverso:

– i residenti (pass verde): coloro che risiedono nell’area della ZTL o sono proprietari o affittuari di un box o di un posto auto. Il permesso consente accesso in qualsiasi orario, ha validità 3 anni, può essere rilasciato per un massimo di 3 veicoli e consente l’accesso al box o al posto auto; non consente la sosta su strada. Il pass verde deve essere richiesto anche dai disabili che risiedono o sono proprietari o affittuari di box o posto auto nell’area della ZTL.

– le attività produttive e i servizi (pass rosso): rientrano in questa categoria i titolari di esercizi commerciali, uffici, laboratori, studi e altre attività produttive presenti nell’area della ZTL. Il permesso consente l’accesso libero fino al box o al posto auto o per il carico e scarico nelle fasce orarie previste, ha validità 3 anni e può essere rilasciato fino a un massimo di 2 veicoli per ogni soggetto che esercita l’attività produttiva specificata, salvo che non si disponga di un numero maggiore di posti auto o di box.

– Soggetti Autorizzati (pass blu): rientrano in questa categoria le ditte commerciali, artigiane o di vario genere, gli addetti al carico e scarico o che effettuano interventi di manutenzione a domicilio, medici di base e addetti all’assistenza domiciliare che frequentano spesso la ZTL. Il permesso ha durata di un anno e consente l’accesso alla ZTL per le sole operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie previste o per la sosta in prossimità del luogo dell’intervento per il tempo strettamente necessario all’intervento stesso.

Anche per queste categorie di aventi diritto il modulo da compilare è presente sul portale web della Polizia Locale (sezione Seleziona Istanza, per le istruzioni e sezione Accedi ai Servizi, per la compilazione e l’invio telematico), al quale è possibile accedere con credenziali SPID, con Tessera Sanitaria (TS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure con le credenziali autenticate a Spazio Città, che però sono valide solo fino al 30 settembre 2021. Dal 28 febbraio scorso infatti non è più possibile richiedere tali credenziali.

Alle richieste di pass devono essere allegati i documenti previsti per ciascuna tipologia di permesso e indicate nelle istruzioni presenti sul portale della Polizia Locale.

I titolari di contrassegno disabili residenti a Vimercate in area esterna alla ZTL possono accedere alla Zona a Traffico Limitato ma devono comunicare alla Polizia Locale le targhe dei veicoli da associare al loro contrassegno disabili, fino a un massimo di 3 targhe. L’accesso è consentito solo con l’intestatario del contrassegno a bordo. Anche in questo caso la richiesta può essere compilata e inviata tramite il portale web.

In tutti i casi il pass deve essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile. Per informazioni e maggiori delucidazioni è possibile chiamare il numero verde della Polizia Locale 800.348.348.